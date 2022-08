Video | TOP 5 GP del Belgio: Quando la F1 è Spa...ventosamente iconica

Caro GP del Belgio, dove eravamo rimasti? Al 2021, quando a vincere è stata la polemica: la direzione gara, messa in crisi dal meteo, dopo due sospensioni e due rispettive ripartenze, permette di far completare dietro la Safety Car un numero di giri sufficienti a rendere valida la corsa e far attribuire punti. Una "farsa", composta di niente: niente competizione, né sorpassi, in una domenica in cui l'rodine di arrivo è lo stesso della griglia di partenza decisa il sabato di qualifica: primo Max Verstappen, seguito dalla Williams di George Russell e da un furente Lewis Hamilton.

Ma la storia della Formula 1 nelle Ardenne ha scritto pagine leggendarie: l'esordio "tra i grandi" di Michael Schumacher e uno dei sorpassi più belli di sempre ne sono solo un esempio. "Mika" male, no?