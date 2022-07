Video | Report Live: A Silverstone Sainz vince, Ferrari...perde? In questo nuovo video di Motorsport.com, commentiamo LIVE insieme a voi il Gran Premio di Gran Bretagna. Il decimo appuntamento della stagione 2022 fa discutere: Carlos Sainz vince per la prima volta in carriera, mentre Leclerc guarda i festeggiamenti del compagno di squadra giù dal podio. Ferrari avrebbe dovuto approfittare dei problemi di Verstappen per tutelare la posizione in classifica del monegasco?