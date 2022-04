Video | Report F1: Red Bull patisce la competitività della Ferrari

Il GP dell'Arabia Saudita viene conquistato da Max Verstappen, che riduce il distacco dopo il pesante zero ottenuto nel deserto del Bahrain. Il duello entusiasmante tra Red Bull e Ferrari, tra il campione del mondo in carica e Charles Leclerc, dimostra quanto il nuovo regolamento tecnico stia "funzionando": una lotta con armi diverse, con soluzioni diverse, che stanno regalando sfide giro per giro, curva per curva.

Chi assiste da lontano rispetto al solito, è la Mercedes. Lewis Hamilton chiude in decima posizione, mentre George Russell, quinto: un risultato avvilente per la Casa della Stella, che è pronta a portare una W-13 aggiornata già al prossimo appuntamento in Australia...