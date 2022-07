Video | Report F1: Leclerc epico, ma è fin troppo umile In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes, Giorgio Piola e Roberto Chinchero analizzano i temi offerti dal Gran Premio d'Austria. Dopo cinque gare senza podi e dopo le tensioni di Silverstone, Charles Leclerc coglie una vittoria importante, arrivata nel momento giusto... e non solo in ottica classifica.