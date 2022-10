Video | Report F1: Leclerc deluso ma la Ferrari è in ripresa In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Beatrice Frangione analizzano i temi offerti dal Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin la Formula 1 regala spettacolo, nel bene e nel male: incongruenza nelle penalità, titolo costruttori assegnato, speranze sfumate e una Ferrari che dimostra il gran lavoro in ottica 2023. Ecco perché...