Video | Report F1: Ferrari perde ma dà segnali di vitalità In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes, Giorgio Piola e Roberto Chinchero analizzano i temi offerti dal Gran Premio del Canada. La vittoria di Verstappen rappresenta la prima vera fuga stagionale dell'olandese in un fine settimana in cui la Ferrari limita i danni di una penalità con un prezioso secondo posto di Sainz e un quinto Leclerc in rimonta: la Rossa riuscirà a recuperare il terreno perso?