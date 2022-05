Video | Report F1: Ferrari confusa ma la FIA è scandalosa

Dopo un team radio in cui era evidente l'amarezza di una privata vittoria per favorire il compagno di squadra e campione del mondo in carica, Sergio Perez a Monaco si prende la sua rivincita. Una rivincita iniziata sin dalle giornate di prove, seguita in qualifica, quando piazza sempre la sua Red Bull davanti a quella di Max Verstappen.

Al di là di questa vittoria, la vera sconfitta del weekend è, ancora una volta, la Ferrari: la confusione al muretto fa perdere a Charles Leclerc l'occasione di conquistare un successo prezioso, per lo più a casa propria. Bicchiere mezzo pieno per Carlos Sainz Jr., secondo, visibilmente provato dal non essere riuscito a cogliere il primo posto. In tutto questo, piove sul bagnato anche per la FIA, che respinge il richiamo della Scuderia di Maranello in merito alla discutibile uscita di Verstappen dalla pit lane. Una decisione che, di fatto, va contro il regolamento...