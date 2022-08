Video | Report F1: Ferrari addio mondiale, ma il 2° posto? In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes, Giorgio Piola e Roberto Chinchero analizzano i temi offerti dal Gran Premio d'Ungheria. La 13esima tappa del mondiale consegna - anche se solo in teoria - il campionato nelle mani di Max Verstappen, nella domenica in cui la Ferrari era chiamata a firmare una doppietta. Il secondo e il terzo posto di Hamilton e Russell, però, rischiano di mettere in discussione anche la posizione della Rossa in classifica Costruttori...