Video | Minardi: "I giovani all'Historic sono il mio orgoglio" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes intervista Gian Carlo Minardi, in occasione della sesta edizione dell'Historic Minardi Day tenutasi ad Imola. Un evento in grado di avvicinare diverse generazioni di appassionati e che rappresenta un punto di contatto tra il passato e il presente del mondo dei motori.