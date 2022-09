Video | Historic Minardi Day: Quando la passione non ha età In questo nuovo video di Motorsport.com, vi raccontiamo attraverso le nostre immagini la sesta edizione dell'Historic Minardi Day tenutasi ad Imola durante lo scorso fine settimana. Una giornata interamente dedicata alla passione per i motori, che unisce diverse generazioni fungendo da ponte tra passato e presente, con uno sguardo anche al futuro...