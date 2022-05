Video | GP di Miami: l'odissea della F1 in Florida In questo nuovo video di Motorsport.com, vi raccontiamo il difficile percorso della Formula 1 per approdare in Florida: burocrazia, pandemia e proteste da parte dei residenti, hanno generato non pochi ostacoli per uno degli appuntamenti più curiosi della stagione 2022. Cosa vi aspettate da questo Gran Premio?