Video GP del Vietnam: ecco la pista di Hanoi

Tra meno di un mese saremo già - Coronavirus permettendo - nel pieno del fine settimana del primo Gran Premio del Vietnam.

Il tracciato di Hanoi ospiterà lo storico evento. Pista costruita ad hoc per la corsa, è nata dalla matita di Hermann Tilke, padre di tutti gli ultimi circuiti del calendario iridato di Formula 1.

In questo video vediamo come i lavori di realizzazione siano ampiamente nella fase terminale. Possiamo notare lo sviluppo della pista di Hanoi, con il suo caratteristico rettilineo da 1.5 km di lunghezza ed i suoi 5.607 metri complessivi.

Come già accaduto per il Circuit of the Americas di Austin, anche ad Hanoi si vedranno alcuni settori con forti richiami a delle piste leggendarie della Formula 1, come Monaco, Sepang, Suzuka ed il Nurburgring.