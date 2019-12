Video: gli onboard dello scambio tra Rossi e Hamilton

Ormai è passata una decina di giorni, ma l'attesissimo scambio di Valencia tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton continua a regalare dei nuovi contenuti sempre interessanti per gli appassionati.

Oggi la Monster Energy ha rilasciato i video onboard, che documentano come, pur trattandosi di un'esibizione, i due campionissimi non si siano affatto risparmiati.

Nel video qui sopra potete vedere il "Dottore" in azione al volante della Mercedes W08 di Formula 1, mentre in quello qui sotto invece c'è Hamilton in sella alla Yamaha M1 di MotoGP.

Non serve dilungarsi troppo in chiacchiere, la cosa migliore è passare la parola alle immagini!