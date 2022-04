Video | Ghini: "L'eroe Verstappen alle prese con i ferraristi"

Max Verstappen vs le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Questo ci lascia in eredità il venerdì del Gran Premio del Bahrain. La Mercedes, in questo momento, è parsa in difficoltà a Sakhir, con la RB18 e le due F1-75 già più duttili e performanti rispetto alla W13 "mini" di George Russell e Lewis Hamilton.

Attenzione, però: non è detto che l'evoluzione delle vetture nel corso del campionato possa rispecchiare quanto visto in queste prime due ore di prove libere. Variabile non di poco conto sarà anche il budget cap, situazione che dovrà tenere conto anche dell'inflazione diversificata nei singoli paesi, dal momento che - per ovvie ragioni - i team non utilizzano una valuta unica, ma soggetta alle oscillazioni del cambio.