Video | Ghini: "Ferrari nel segno di Pico della Mirandola?" La prima gara della stagione 2022 di Formula 1 è ancora viva nei nostri occhi, am questo fine settimana il circus è nuovamente di scena per la seconda tappa del calendario: a Jeddah si corre il GP dell'Arabia Saudita. Al netto di una situazione difficile, dove tuttavia è stata assicurata la protezione e la sicurezza di tutto l'entourage, con ogni probabilità la sfida sarà ancora Ferrari vs Red Bull