Video | Formula 1: come sono cambiate le regole dal 1950 al 2022

C'era una volta una Formula 1 fatta di eroi, dove la sicurezza era affidata alle sole cinture ed i caschi non erano obbligatori. Nel corso degli anni, abbiamo assistito ad un'importante evoluzione in tal senso, andata di pari passo con lo sviluppo tecnologico e di performance delle monoposto.

Regole, codici e normative sono cresciute a dismisura sia per andare a mettere dei paletti alle prestazioni che, soprattutto, per evitare i colpi di genio troppo "oltre", come spesso abbiamo visto nel corso del tempo.

Ecco in questo video come si sono evoluti i regolamenti tecnico-sportivi della Formula 1 dal 1950 al 2022.