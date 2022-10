Video F1 | TOP & FLOP Suzuka: Max sulla cresta dell'Honda. Le decisioni un FIAsco?

MotoGP | Bagnaia: "Ora è fondamentale non commettere più errori"

Ducati arriva in Australia con la grande opportunità di vedere Francesco Bagnaia salire in vetta al Mondiale Piloti dopo una rimonta strepitosa. Jack Miller, inoltre, correrà davanti ai suoi tifosi e cercherà di ottenere un altro buon risultato per sé e per il team.