Video F1 | TOP & FLOP San Paolo: Russell colpisce... Verstappen pure? In questa nuova puntata di TOP & FLOP di Motorsport.com, analizziamo il meglio e il peggio offerto dal fine settimana di F1 del Gran Premio di San Paolo. Nel weekend in cui la Mercedes fa doppietta, Russell vince la sua prima gara in Formula 1. Verstappen torna sui vecchi errori ed è costretto ad accontentarsi del sesto posto... Siete d'accordo con la nostra scelta?