Video F1 | TOP & FLOP Francia: Ferrari, il ritorno del fantasma di luglio

F1 | Ferrari: Leclerc al debriefing già carico pensando all'Ungheria

A Charles è bastata una notte per scaricare la profonda delusione del GP di Francia. Il monegasco si è assunto ogni responsabilità per l'incidente al Paul Ricard mentre era in testa alla corsa, ma non è il tipo da flagellarsi inutilmente: lunedì mattina ha partecipato al consueto debriefing e, insieme a Carlo Sainz, è stato uno dei motivatori della squadra in vista del GP d'Ungheria, dove la Scuderia punta a una doppietta per invertire la tendenza dei numeri con una bella vittoria.