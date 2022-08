Video F1 | TOP & FLOP Belgio: Max Spa-ziale, Ferrari che succede?

Video | TOP 5 GP d'Olanda: Gilles, quando una magia su 3 ruote non basta

In questa nuova TOP 5 firmata Motorsport.com, scopriamo insieme quali sono, per noi, i momenti più significativi della Formula 1 in Olanda. Zandvoort è stata teatro di imprese, vittorie leggendarie e uniche. Spettatrice, nel '79, della "folle" tenacia di Gilles Villeneuve al volante di una 312 T4 rimasta con tre ruote. Siete d'accordo con la nostra scelta?