Video F1 | TOP & FLOP Austria: Ferrari imbattibile, ma di cristallo In questa nuova TOP & FLOP di Motorsport.com, analizziamo il meglio e il peggio offerto dal weekend del GP d'Austria di Formula 1. Al Red Bull Ring Leclerc vince in modo eroico, non solo per il tris di sorpassi nei confronti di Verstappen, ma anche per essere riuscito a terminare primo nonostante i problemi alla sua F1-75. Ferrari perfetta, ma di cristallo...