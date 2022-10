Video F1 | TOP 5 GP Giappone: Ferrari, il peso del digiuno mondiale

WRC | Hyundai 2023: fuori Tanak e Solberg. Tornano Mikkelsen e Breen

In casa Hyundai si va verso una rivoluzione per il 2023. Ott Tanak lascerà il team, così come Oliver Solberg, il quale non sarà riconfermato. Al loro posto dovrebbero tornare Andreas Mikkelsen e Craig Breen, con Sordo che rinnoverà.