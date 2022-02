Video F1 | Red Bull RB18: segui live la presentazione

Con la nuova generazione di monoposto di Formula 1 ormai alle porte, tutti gli occhi di curiosi, addetti ai lavori e appassionati sono concentrati su di lei: la Red Bull RB18. Adrian Newey, Direttore Tecnico del team di Milton Keynes, che coniglio avrà pescato dal cilindro? Quali soluzioni innovative verranno mostrate sulla monoposto con cui Max Verstappen dovrà difendere il titolo di campione del mondo?

Seconda scuderia in ordine cronologico a togliere i veli alla propria creatura, la Red Bull nel corso degli anni è riuscita a fare scuola come poche altre in Formula 1. Verissimo: la scorsa stagione, nell'accesa lotta con Mercedes, il team austriaco aveva continuamente introdotto aggiornamenti di varia natura, forse allentando la pressione sulla vettura 2022, ma poter contare su uno dei geni indiscussi della progettazione è sicuramente un valore aggiunto che forse nessun altro team può vantare.

Seguiamo insieme la diretta della presentazione della Red Bull RB18 in questo streaming, che inizierà alle ore 17.