Video | F1 / Pirelli: l'arte di trasmettere passione

F1 | Ocon: "Voglio far parlare la pista, non i social"

Esteban analizza la sua quinta stagione completa in F1: il francese, dopo Hamilton, è l'unico pilota che ha retto il confronto diretto con Alonso. L'anno prossimo sarà il riferimento dell'Alpine, ma molti lo vedono come un campione... incompiuto: "Solo in pista posso dimostrare di essere un top driver. Per il resto sono un po' vecchia scuola, pochi social e più drifting, sono un appassionato di motorsport”. Ai genitori ha ricomprato un garage che era stato venduto per finanziargli parte della carriera.