Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Scovato un altro segreto della Red Bull" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano il sabato del Red Bull Ring sotto la lente d'ingrandimento della tecnica. I valori tecnici danno Red Bull come favorita del weekend: dai box della squadra di Milton Keynes è stata scovata una soluzione adottata per irrigidire il fondo. Ecco di cosa si tratta...