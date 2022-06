Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Leclerc prepara la grande rimonta" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano le soluzioni tecniche portate dai team nel sabato di Montréal. Ferrari adotta due assetti aerodinamici opposti: uno studiato per favorire Sainz nella conquista della prima fila canadese, uno per consentire a Leclerc di tramutare una partenza dalle retrovie... in successo.