Video F1 | Piola: "La Haas mostra idee molto coraggiose"

La prima della classe, almeno per un giorno. Questa è la Haas VF-22, prima vettura della stagione 2022 a cui sono caduti i veli. Idee curiose e coraggiose per il team tecnico guidato da Simone Resta, che si discosta dalla vettura vista a Silverstone ed usata come monoposto dimostrativa, segno che di margine per andare ad interpretare i regolamenti ce n'é.

Andiamo a conoscere nel dettaglio tutte le novità introdotte dalla vettura destinata a Mick Schumacher e Nikita Mazepin chiamata a riscattare la deludente stagione 2021.