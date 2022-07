Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "La Ferrari ha pensato alla gara" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano il sabato di qualifiche del Gran Premio d’Ungheria attraverso la lente d'ingrandimento della tecnica. Uno strepitoso George Russel conquista la prima pole della carriera, piazzando la sua mercedes davanti alle due Ferrari mentre Verstappen, tradito dalla sua RB18 sul finale, viene relegato alla decima posizione sulla griglia di partenza. Si prospetta una gara in salita per il team di Milton Keynes…