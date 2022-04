Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Il fondo Ferrari era un esperimento" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano le novità tecniche portate in pista dai team nel venerdì di libere in Australia. La Ferrari non solo regge il passo in pista, anche nello sviluppo, sperimentando un nuovo fondo in attesa di ciò che la F1-75 mostrerà ad Imola...