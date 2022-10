Video F1 | Piola: "Ferrari pronta a sfidare Red Bull"

F1 | Horner: "Non sono a conoscenza di violazioni di Budget Cap"

Il team principal Red Bull ritiene che la squadra di Milton Keynes ha presentato un bilancio congruo con il budget cap, anche se ammette che il regolamento finanziario si presta a delle interpretazioni, trattandosi di norme che sono entrate in vigore per la prima volta. La FIA il 5 ottobre riconoscerà un certificato di conformità alle squadre in linea con il tetto di spesa. Sarà importante capire cosa succederà a chi non rientra nei parametri, perché le sanzioni non sono state scritte.