Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Ferrari prepara lo sgambetto a Red Bull?" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano la qualifica del GP del Giappone attraverso la lente d'ingrandimento della tecnica. A Suzuka la Ferrari sembra aver recuperato il gap prestazionale nei confronti di Red Bull, grazie all'introduzione del nuovo fondo. Leclerc e Sainz chiudono il podio dietro Verstappen, in una qualifica che vede il team di Maranello proiettato verso una gara a due punte per rovinare la festa al pilota olandese...