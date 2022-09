Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Ferrari in ripresa ma Red Bull si è nascosta" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano il venerdì di prove libere del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 attraverso la lente d'ingrandimento della tecnica. La F1-75 sembra in ripresa, ma questa è un'impressione basata su un venerdì in cui Red Bull risulta - praticamente - inesistente. Max si nasconde, nell'attesa di riconfermare la sua RB18 la più veloce in pista?