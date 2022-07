Video F1 | Piola: "Ferrari ha un clone nella nuova Haas"

F1 | Regole 2023: alzare le macchine scatena una vera rivoluzione

Per ridurre il porpoising la FIA ha deciso di alzare il marciapiede del fondo di 25 mm. I tecnici federali non hanno tenuto conto delle profonde implicazioni che il cambio delle regole aerodinamiche avrebbe sulle monoposto: dovrebbero essere rivisti i serbatoi e la distribuzione dei pesi, oltre alle sospensioni che non sono state disegnate per lavorare con geometrie più estreme. Gli attuali progetti andrebbero buttati via, costringendo i team più piccoli a costi che non erano nei loro budget. Una follia...