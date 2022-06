Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Ferrari competitiva con l'ala più scarica" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano il venerdì azero con la lente d'ingrandimento della tecnica. In Azerbaijan, la Ferrari introduce a sorpresa un'ala più scarica per combattere la velocità di punta della Red Bull: sarà una scelta vincente?