Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Ferrari col fondo che anticipa il 2023" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano il venerdì di Abu Dhabi sotto la lente d'ingrandimento della tecnica. In occasione dell'ultimo fine settimana della stagione, si iniziano ad intravedere lavori importanti in previsione del 2023. In casa Ferrari, ad esempio, si parte dal fondo...