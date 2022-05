Gilles 40 | Piola: "Con Gilles in pista c'erano piloti impauriti" In questa puntata di "Gilles 40", la serie di Motorsport.com dedicata al ricordo di Gilles Villeneuve a quarant'anni dalla sua scomparsa, Giorgio Piola ricorda i fatti di Zolder, in un viaggio nel tempo tra tecnica... e cuore.