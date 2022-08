Video F1 | Nugnes: "Rueda non va licenziato, ma qualcosa cambierà"

F1 | Giovinazzi con Haas in FP1 a Monza e Austin

Il pilota italiano sarà al volante della VF-22 di Magnussen e Schumacher in due prime sessioni di prove libere: la Ferrari vuole riaccedere i "riflettori" su Antonio, visto che il suo nome è chiacchierato in questi giorni per un ritorno nel Circus dopo una stagione poco divertente in Formula E. Giovinazzi sta trattando con Alpine, Williams e potrebbe ritrovare spazio alla Haas se Steiner non dovesse confermare Schumacher, visto che l'abitacolo è opzionato dalla Scuderia.