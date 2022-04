Video F1 | Minardi: "Vettel non deve fare figuracce!"

Il Gran Premio d'Australia ha indubbiamente evidenziato la supremazia della Ferrari e il maturato talento di Charles Leclerc. Autore di una prestazione impeccabile, oscura la delusione per l'altra parte del box, quella di Carlos Sainz Jr., vittima di un errore di impazienza.

Max Verstappen, come Lewis Hamilton, nonostante la loro bravura da campioni del mondo, devono fare i conti con una Red Bull e una Mercedes problematiche. Grande delusione del fine settimana all'Albert Park per Sebastian Vettel: l'Aston Martin non gli ha certamente messo a disposizione una monoposto competitiva, però gli errori di un quattro volte iridato iniziano ad essere troppi...