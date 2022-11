Video F1 | Minardi: "Verstappen mostra gli antichi vizi"

Ufficiale: Proton al via di WEC e IMSA con la Porsche 963 LMDh

La squadra della famiglia Ried ha annunciato l'accordo con il marchio tedesco per avere un paio di nuovi prototipi: uno sarà per la Classe GTP americana e l'altro per il Mondiale. Più avanti si sapranno anche i nomi dei piloti.