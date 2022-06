Video F1 | Minardi: "Sainz secondo nel miglior GP in Ferrari" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Gian Carlo Minardi valutano le prestazioni di team e piloti nel weekend del Gran Premio del Canada. La gara di Montréal conferma la grandezza di Verstappen, impeccabile e per nulla disturbato dall'ombra rossa di Sainz: lo spagnolo ha fatto il possibile o ha avuto timori referenziali?