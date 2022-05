Video F1 | Minardi: "Russell gigante, Sainz sta deludendo" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Gian Carlo Minardi analizzano le prestazioni dei piloti durante il weekend del Gran Premio di Spagna. Uno stoico Russell riesce ad agguantare un podio meritato nella domenica Red Bull, mentre in Ferrari se Leclerc è stato tradito dalla F1-75, Sainz delude per l'assente feeling...e i troppi errori.