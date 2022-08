Video F1 | Minardi: "Leclerc appannato quanto la Ferrari" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Gian Carlo Minardi valutano le prestazioni dei piloti nel Gran Premio del Belgio. Verstappen annienta la concorrenza compiendo una rimonta spaventosa, Perez conquista la seconda posizione e supera Leclerc anche in classifica mondiale, mentre il terzo posto di Sainz è l'unica nota positiva per la Ferrari. Certamente non è il rientro dalle vacanze che ci si aspettava per la rossa di Maranello...