Video F1 | La griglia di partenza del Gran Premio d'Italia

F1 | Strategie: una sosta, ma con quale mescola nel secondo stint?

A meno di safety car che potranno modificare la tattica di gara, la strategia per il GP d'Italia è piuttosto chiara: un solo pit stop per tutti. Il dubbio degli ingegneri è quale gomma montare dopo il primo stint (Charles e Max scatteranno con le soft), perché ci sono approcci diversi che portano alla media o alla hard in funzione dell'usura della rossa nella prima frazione di gara. Una scelta che potrebbe diventare molto condizionante nel risultato finale.