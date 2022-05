Video F1 | Gran Premio di Monaco, la griglia di partenza

La prima fila della griglia di partenza del GP di Monaco si colora di...rosso. Charles Leclerc conquista la quinta pole position stagionale, seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz Jr., al termine di una qualifica col botto.

Sergio Perez salva la terza posizione ma non la sua Red Bull, in barriera prima dell'entrata del tunnel. Dietro di lui, il campione del mondo in carica, Max Verstappen. Scopriamo insieme lo schieramento completo attraverso questa animazione grafica.