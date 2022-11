Video F1 | GP di San Paolo, la griglia di partenza della Sprint Race

F1 | Mercedes rompe l'incantesimo e sfida Red Bull e Ferrari

Due W13 in prima fila a San Paolo dopo il successo nella gara Sprint di Russell ci offrono uno scenario inedito: per la prima volta quest'anno potremmo assistere domani a una sfida a tre per la vittoria: Mercedes, Ferrari e Red Bull hanno il potenziale per regalare uno spettacolo che aspettiamo da inizio stagione. Le frecce d'argento sembrano favorite, ma Verstappen ha risparmiato un treno di soft che verrà buono in gara. E la Ferrari dopo mesi sembra aver ritrovato il passo senza usurare le gomme.