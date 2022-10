Video F1 | GP del Messico, la griglia di partenza

F1 | Il tonfo Ferrari ve ben oltre il motore asfittico

La Scuderia era consapevole che l'altitudine di Città del Messico avrebbe penalizzato la power unit del Cavallino, ma nessuno si aspettava che l'appuntamento atzeco potesse diventare così deludente con le rosse a un minuto da Verstappen, incapaci di costruire un passo gara dignitoso. La Mercedes ha ridotto il distacco nel Costruttori a 40 punti, un margine che non è di sicurezza, per cui non saranno concessi altri passi falsi nelle ultime due gare in calendario.