Video F1 | GP Abu Dhabi, Max e Lewis fianco a fianco

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Il mondiale 2021 di Formula 1 sta per giungere al capolinea, ed è pronto ad assegnare il titolo di campione del mondo. Max Verstappen o Lewis Hamilton?

In molti si aspettano un finale...col botto. Ma, per scoprire in che condizioni i due rivali prenderanno il via, diamo uno sguardo alla griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi attraverso questa animazione di Motorsport.com.