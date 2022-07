Video F1 | Ghini: "Ricordo Gabriela con il suo scatto più bello"

F1 | Quando la sicurezza è strumento per cambiare le regole in corsa

Scopriamo nella dettaglio come cambieranno le norme tecniche dal GP del Belgio: oltre ad entrare in vigore l'Aerodynamic Oscillation Metric (AOM) che permetterà alla FIA di misurare il porpoising delle macchine, imponendo a chi esagera di alzare le vetture da terra, scatterà anche la più severa verifica delle flessioni delle tavole. Le "furbe" soluzioni di Red Bull e Ferrari saranno bandite nel tentativo di riportare in corsa le Mercedes. Cambieranno i valori prestazionali delle vetture oppure no?