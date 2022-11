Video F1 | Ghini: "Quante spine nella transizione Rossa"

Le Mans | Hardwick debutta nel 2023 con la Porsche di Proton

L'americano, premiato con l'invito IMSA dopo un buon 2022, ha raggiunto l'accordo con la squadra di Christian Ried per salire su una 911 RSR-19 ed essere protagonista in Classe LMGTE AM sul Circuit de la Sarthe l'anno prossimo.