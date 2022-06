Video F1 | Ghini: "Quando gli Agnelli sono attaccati dai Lupi" In questa nuova puntata del Candido firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e Antonio Ghini analizzano alcune delle riflessioni emerse dal Gran Premio di Monaco. La direzione gara ha effettuato scelte discutibili: perché, di fronte a squadre potenti, si cede a debolezze che finiscono per falsare i risultati? E la Ferrari, in questo scenario, che ruolo avrà? Purtroppo, sappiamo che fine fa l'agnello in un branco di lupi...